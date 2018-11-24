今年九合一大選 胡幼偉：為台灣民主創下3條鐵律

九合一大選今（24）日登場，各地開票所湧入排隊人潮。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，這場選舉為台灣的民主政治創下3條鐵律。圖為開票所的排隊人潮。（記者廖振輝攝）

2018-11-24 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選今天（24日）登場，各地開票所湧入排隊人潮，也受到國際國際媒體關注。對此，馬政府時代的行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉認為，這場選舉為台灣的民主政治創下3條鐵律。

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文說，第1項，「不管有沒有做事的實力，但不會宣傳，鐵定會選得很吃力」；第2項，「但如果你只會宣傳，不會做事，最多只能得意一時，終究還是要被趕下台」；第3項，「 當你的對手表現得像一頭瘋狗時，你必須表現得像個人，有人的高度和境界，狗咬狗，不是好的策略；讓大家認清，對方是狗、你是人，超越他，在高度和境界上勝過他，才能贏得更多的敬佩」。

貼文引起網友熱烈討論，有網友認為「真心實用」、「形容得太貼切了」，但也有網友認為「說得雖然很好，但太『酸』了」，也有網友發揮創意，造樣造句「1.人民的痛苦不要裝沒看到，2.西裝筆挺的外表，可是人民口袋空空，人心當然思變。3.真心誠意為人民服務要解決人民的問最後必贏得勝利」。

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