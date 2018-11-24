他呼籲快去投票！ 否則下午6點將「看電視吐血」

九合一地方選舉與10案公投24日投票，因民眾花費較長時間圈選公投案選票，導致投票速度緩慢，各地投票所選民大排長龍。（記者廖振輝攝）

2018-11-24 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天為九合一綁10項公投選舉，由於各地天氣晴朗，民眾投票踴躍，造成全台投票所大排長龍，許多地方至少要花1小時才能完成投票。「人渣文本」輔大哲學系教授周偉航呼籲，不要因為看到人多就不去投票，到下午4時以前排隊，都還能夠投票，不要到開票時看到結果吐血。

「人渣文本」今天在臉書上表示，有人會因為「早上人好多，中午再去投吧！」、「中午還是人好多，下午再去投吧！」、「2點人好多，快4點再去投吧！」、「快4點還是好多人，算了不差我這票吧！」結果到晚上6時，看電視結果吐血而亡。

他在留言處也說，每次看到有年輕人在說「真笨，晚點去或換時段投就好啦」，他看到就一肚子火，老人就是因為蠢到在那排隊，所以統治這個國家。

「人渣文本」說，如果下午4時前到投票所排隊，還是可以投票，請大家一定要去排隊投票。不過，「人渣文本」也說，這其中有個爭議，過往4時一到，各家選前或出口民調就會出爐，今年的情況特殊，如果到4點時還是大排長龍，一路排到投票所外面，手機還沒被收走，就可以滑手機，滑手機就會看到民調結果，就可能影響到投票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/