「到中午才500人投完」 花蓮加開選舉圈票處

花蓮縣選舉委員會授權各投開票所，視人潮機動加開圈票處，現場選務人員搬來新的圈票圍籬的鐵架及塑膠幕忙著組裝。（記者花孟璟攝）

2018-11-24 14:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮五合一大選綁公投，導致各投開票所上午起大排長龍，花蓮吉安鄉吉安國中投開票所選監人員透露「到中午才只有500多人完成投票」！由於投票人潮太多，花蓮縣選委會授權13鄉鎮公所共299投開票所，視人潮機動加開圈票處，花蓮縣選委會表示，目前增加的圈票處數字還在統計中。

吉安鄉吉安國中設有125、126兩個投開票所，戶籍登記共有1400人有投票權，但截至中午左右，也僅500多人完成投票，從排隊到完成投票要花40分鐘，比起北部「排隊1.5小時」已算快，許多人並沒有「預習」公投題目，到現場才在一張張看題目圈選。

現場選務人員說，觀察發現選民投選舉人票速度正常，但主要卡在圈選公投票上，選民投完選舉人票後，圈選也要排隊，因為選票多達10張，比較花時間，因此上午10點臨時加開圈票處，原本一個投開票所有選舉、公投各2個圈票處，各增加1個，使用學校教室的投開票所要塞進那麼多票匭、圈票處及排隊人潮，顯得相當侷促。

花蓮縣選舉委員會總幹事陳志強說，目前正由各鄉鎮公所統計數字，有最新增加數字會再更新。

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