投票人潮爆滿 北市選務人員僅一班制加班到開票結束

開票所湧入大批人潮。（記者楊心慧攝）

2018-11-24 14:41

〔記者楊心慧／台北報導〕九合一投票今登場，全國開票所湧入投票人潮，但民眾投票至少得排隊30分鐘以上，引發不少人抱怨，有些人還沒等到排到，直接放棄排隊離開。據了解，台北市選務人員今天僅一班制無輪班，他們得做到開票結束才能回家，只能超時工作。

原投票截止時間為下午4時，但由於人潮太多，中選會表示，民眾若在投票時間4時截止前，已到場排隊，還是可以投票，但會請警衛或工作人員排到最後一位做確認，超過4時到的民眾無法排隊。

選務人員私下表示，今天僅1班制，看目前排隊狀況，開票時間勢必延後，可能會工作到凌晨，也有多數反映，公投票應與一般選舉分開，否則在排隊也不敢去上廁所。

台北市選會副總幹事余淑宜證實選務人員只有一班制，她表示今年公投案多，有些民眾會到現在看公投選項才投，因此影響投票速度，盼民眾投票前先做好功課，加快速度。

至於開票會開到幾點？余淑宜表示目前無法估計，但一定會等到票開完。

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