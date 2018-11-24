網PO投票所前有競選旗幟 警方急拆

網PO投票所前有競選旗幟。（擷取自臉書社團爆料公社）

2018-11-24 14:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（24日）上午有網友在臉書社團爆料公社，爆料PO圖指屏東縣九如鄉325號投開票所前還有競選旗幟，結果引起網友熱烈討論；警方則說，接獲反映後已經把旗幟拆下來。

該名網友表示，「跟現場執勤員警反映，竟然說是昨天就掛著忘了拿下，說會請人拿下來，但過一會兒依然在..」，結果吸引800多則網友留言熱烈討論，有人說「各種亂象好嗎」、也有人說「小題大作」、「很正常，到處插」、還有人說「無政府」。

屏東縣里港警分局九如派出所說明，該旗幟應該是投票前就掛著了，但還無法確定何時插的，接獲民眾反映後，警衛就會同該投票所主任管理員，把30公尺內的大約2、3面旗子拆下來了。

該投票所主任管理員表示，昨天布置投票所時並沒有發現旗幟，早上工作人員來的時候也在裡頭忙，後來聽到民眾反映，就會同警方馬上拆除，時間大約在9點多10點左右。

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