太可笑？ 張善政自曝未能投票過程...

行政院前院長張善政今在臉書表示，他從台北出發到壽豐投票，看人太多先做其他事再回投票所，但人還是很多，不過他得趕火車回台北看開票，加上較晚的車次票賣光，讓他「不能投票了」，忍不住自嘲「太可笑（丟臉）了」。（資料照）

2018-11-24 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕今天是九合一選舉，前行政院長張善政在臉書表示，他從台北出發到壽豐投票，看人太多先做其他事再回投票所，但人還是很多，不過他得趕火車回台北陪看開票，加上較晚的車次票賣光，讓他「不能投票了」，忍不住自嘲「太可笑（丟臉）了」，還透露兒子得知他的情況，直說「好笨」。

張善政指出，自己11時到壽豐看投票所大排長龍，可能要等4、50分鐘，盤算中午人應少一點便先去吃飯，未料12時回到投票所人還是很多，他盤算先去農舍餵狗、打掃再投票，「人總該比較少了吧」，沒想到12時半回到投票所，發現人依然很多。

張善政提到，但他得趕1時半的火車回台北陪看開票，趕緊上網查較晚的班次，「抱歉，票都賣光了！」他感嘆，「唉！不能投票了」並直呼「今天真是太可笑（丟臉）了」。

張善政提及，兒子聽聞他的遭遇，「直說我好笨，當初就乖乖的排隊，不就沒事了嗎？」讓他覺得說的對，不過他也無奈地稱，「我怎麼知道今年投票會是這樣狀況咧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/