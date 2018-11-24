開心成為首投族 台灣小姐高曼容一口氣投15張選票

芳齢21歲的台灣小姐高曼容（中）開心成為首投族，今天一早與祖母、弟弟一起前往投票。（記者佟振國攝）

2018-11-24 13:57

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣5合1選舉及公投10案今天投票，身為埔里姑娘的2017第9屆台灣小姐高曼容晉升首投族，也特地從台北返鄉投下神聖的一票，她強調會善盡自己的公民權利與義務，選出心目中理想的候選人，對於每件公投案也會仔細分析每案同意或不同意背後的意義，做出最正確的選擇。

台灣小姐高曼容最近前往日本參加2018國際小姐選拔，在近百位各國佳麗中獲評為24強的好成績，除了比賽成績，芳齡21歲的她也開心成為首投族，特地從台北返回故鄉埔里，今天早上與祖母、弟弟一起前往投票，一口氣投完15張選票。

高曼容表示，她與大弟都是首投族，可以投選舉票與公投票，還有1個弟弟今年也可以投公投，他們都珍惜這項權利，對於首投，代表自己開始擁有這項權利，往後每次選舉，也會用心履行公民的權利與義務，用選票向候選人表達自己的想法。

至於今年公投案多達10案，高曼容也強調每案都會投票，認為身為台灣公民應該站出來，對於每個議題應該去深入正確了解同意或不同意背後的意義，最出最正確的選擇，鼓勵大家不要只看相關的議題，每一個議案都去了解，因為都跟我們息息相關。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/