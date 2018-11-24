一個國小11個投開票所 投票至少要等一小時

2018-11-24 13:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕九合一大選綁公投10案，加上天氣晴朗，各地投票所今一早湧現人潮，其中桃園市蘆竹區的光明國小就有11個投票所，每間教室外大排長龍，湧入人數加總上看2千人，排隊投票至少要等一小時。

蘆竹區公所表示，今年蘆竹區共有12萬餘選舉人，投票所都設在學校或是社區活動中心，總計共設76個投票所，其中光明國小集結順興、正興、福興、福昌及南興里等5里，約上萬名選舉人。

記者實地走訪蘆竹區公所及光明國小，其中蘆竹區公所3樓共有2個投票所，由於投票踴躍，人潮一路蔓延到2樓樓梯；光明國小人潮則是從教室排到校門口，有些民眾頂著烈陽直呼：「有夠久」，有人等得不耐煩，決定先回家，也有人走到校門口看到大量人潮掉頭就走。

民眾抱怨，今年等很久都是因為公投票，「市長選舉得很快就蓋完，人潮都是積在等著投公投」；2名21歲的首投族年輕人表示，今天8點半就到投票所排隊，大約等了一個小時，對於第一次投票感到有點小興奮，但說公投「搞得有點太複雜」，覺得公投項目寫得不清楚，認為選舉既然反映民意，議題複雜會讓選民難理解，認為政府應多宣導公投。

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