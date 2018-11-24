女版黃安穿中國T投票 高調洩漏「投給他」秒遭檢舉

有「女版黃安」之稱的藝人劉樂妍今天前往投票，她今天穿著印有中國字樣的紅色T恤到投票所，大方亮出台灣身分證，並大聲講出要投的候選人，遭到警方關切。（圖擷取自臉書）

2018-11-24 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕長年旅居中國、有「女版黃安」之稱的藝人劉樂妍今天前往投票，她今天穿著印有中國字樣的紅色T恤到投票所，大方亮出台灣身分證，並大聲講出要投的候選人，遭到警方關切，她當場嚇傻說，「我不知道這樣是違法的。」

劉樂妍之前在臉書抱怨，她專程回到台灣投票，卻沒收到投票通知單，後來終於收到投票通知單，還透露自己要投的台北市長和議員候選人。

《三立新聞網》報導，劉樂妍今天在10時30分左右到達投票所，穿著印有大字「中國 CHINA」的紅T恤，惹怒在場的台灣人，並且對著鏡頭亮出台灣身分證，還向媒體透露要投的候選人，立即遭到現場民眾向警察檢舉，警察上前警告，劉樂妍當場嚇傻說：「我不知道這樣是違法的。」

許多PTT網友批評，警察應該要直接開罰，「直接罰了啦」、「她不是中國人嗎，為何能投票」、「中國大媽不意外」、「為啥只是警告？因為中國人不清楚規定嗎」、「開罰了阿，不用廢話」、「罰下去好嗎，才警告？」、「好好笑」、「還是別回來好了」、「為什麼不剪身份證證明愛祖國」。

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