不知道怎麼選 婦人私帶3張公投票被發現

2018-11-24 13:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕地方公職選舉及公投投票今天登場，位於台中健行國小1050投開票所，上午10點多一位婦人從票所帶出7、8、9案的公投票，被選務人員發現制止取回，感到不滿一度引發口角，她說，不知道這3張票要怎麼選擇，因此未圈選、也沒投票，也不知如何處理才會帶出來，事後婦人被收回公投票後離開。

這次大選選情膠著，加上天氣晴朗，民眾投票踴躍，不到8點就有民眾在投開票所排隊，加上有10案公投，投票速度緩慢，不久就大排長龍，平均要等上一個小時，不過大家都很有耐心，大多默默排隊等待，完成投票。

由於投票隊伍太長，有民眾8點多看綿延近百公尺的人龍，急得說還要趕上班，只能放棄離開，也有民眾等了半小時，不耐久候就先離開說，下午再來好了；也有年輕媽媽帶著3歲兒子投票，等了快一個小時，小朋友不耐久候哭鬧不已，媽媽也只好放棄排到一半的隊伍。

投票人龍也有不少高齡阿公阿嬤，有的甚至站都站不穩，許多民眾也禮讓長輩先行投票，一旁陪伴的家屬則連忙道謝，呈現台灣最美麗的風景。

選務人員表示，以往選舉時一人平均投票時間約5、6分鐘，這次有10案公投票，民眾投完地方選票後，幾乎都繼續公投，但要領10張票加上圈選、投票，時間會多花2、3倍，要完成投票要花上15、16分鐘，難以消化人潮，造成投票大排長龍。

由於投票隊太長，有民眾就在現場抱怨，九合一大選根本不該再綁公投票，尤其又多達10案公投，但也有民眾認為一起辦，才會不會要多辦一次投票、浪費社會成本，也能提高公投率。

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