公投綁選舉排隊太久 台中上午已2起撕公投票

台中市長林佳龍（後3）和市民一起排隊投票。（記者張菁雅攝）

2018-11-24 12:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕地方公職選舉與公投今登場，台中市上午傳出4起違規，其中有兩人領公投票後，因排太久不爽竟直接撕掉10張公投票；另有一民眾意圖攜出選舉票，被選務人員攔下，另有一人攜入手機，均涉違規，依相關法令處理。

台中市選委會總幹事盧政遠指出，上午已有多起違規事件，新社區有民眾投里長票時因不慎蓋錯，竟直接攜出選舉票，被選務人員發現攔下；另東區有一名首投族年輕人因未諳選舉規定，直接攜入手機，也被發現依違規事件處理。

此外，今年公投綁選舉，民眾投票時分兩階段投票，領投完選舉票，再領投公投票，導致大排長龍，民眾苦等至少30分鐘到1小時以上；盧政遠指出，大雅區及北區均有民眾因為排太久，領下公投票後，竟直接撕毀10張選票，也依違反公投法處理，依規定一張選票可處5千到5萬元。

盧政遠提醒民眾，今年公投案多達10案，選務人員會一次發給10案公投票，民眾可選擇全領、全不領或僅領取部分公投票；民眾領完公投票圈票後，若有不想圈投的公投票，可直接退還給選務人員，切記勿撕毀或攜出公投票以免觸法。

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