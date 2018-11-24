老翁員山慈惠寺涉嫌為特定候選人拉票被移送

2018-11-24 12:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］今天是投票日，但員山鄉慈專寺投開票所，卻傳出有老翁涉嫌在離投開票所30公尺內，為特定候選人拉票，被檢舉後，選委會認定涉嫌違反選罷法，將協請警方找老翁到案說明。

今日上午10點33分，有民眾舉報，在員山慈專寺投開票所，有穿綠色衣服老人在投開票所前拉票，請前往投票所支持某候選人，被民眾錄影、錄音，並將相關資料告知縣選委會及宜蘭調查站。

縣選委會獲報後，立即派監察員到場檢視影片，認以當時未有人通知主任管理員及警衛人員前往制止，尚未符合違反選罷法要件。

不過，宜蘭縣選委會召集人簡坤山指出，依據選罷法第56條規定，在投票日不可以有競選或助選的活動，如果有的話，將依選罷法開出50萬元以上，500萬元以下的罰鍰，如果經選務人員或警方制止不聽，可以連續罰。

簡坤山說，只要有助選，就算違法，此個案確實涉嫌違反選罷法，將針對個案情形詳細了解，找該名老翁到案說明，並移送地檢署偵辦。

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