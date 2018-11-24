議員競選公報未貼完整 北市內湖2投票所被控不公平

北市內湖區麗山國小某投票所只張貼部分議員公報，部分卻沒張貼，引發不公質疑。（圖：陳又新提供）

2018-11-24 12:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北內湖南港區議員候選人陳又新指，今早上投票發現內湖區麗山國小某班級投票所，針對議員競選公報竟只張貼1至6號、14及15號，卻漏貼了7至12號，他無奈說選務人員應該做到公平，做不到公平，恐影響現場民眾投票意象，盼大家幫忙監督。對此，台北市選委會表示，已緊急聯絡該投票所，如有狀況，一定立刻改善。

陳又新指出，今早文湖國小投票所也發生類似狀況，但經反映後已經改正，但他父親向麗山國小該投票所反映，選務人員依然不改。他說，如果選委會一開始規劃不好，可能導致教室窗戶貼布下議員競選公報，但應該拿下程序的公告，而非選舉實體內容，要嘛全部議員公報不放，怎麼會抽掉中間候選人呢？會影響現場民眾投票意向。

對此，台北市選委會人員接到記者查證電話感到詫異，並表示有需要改善部分，一定會通知區公所管理人，由該投票所人員立刻改善。

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