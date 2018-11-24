盧秀燕與先生連袂投票 排隊等近1個半小時

2018-11-24 12:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市長候選盧秀燕今天上午9點多與先生廖述嘉聯袂到戶籍投票所北區健行國小投票，不過這次選舉聯合10案公投，投票所民眾大排長龍，兩人耐心等待，在隊伍中排隊將近1個半小時才投下選票與公投票，她說，天氣好會增加投票意願，但每個投票所都大排長龍，希望選務順利。

身為這次公投案領銜人之一，盧秀燕說，我和一般民眾一樣對公投都很關心，事先有做功課，心理有定數。

盧秀燕也說，這次平常心投票，很期待、高興有這場大選，不管結果如何，都很祝福，昨夜也睡得很好，一覺到天亮，因為連續車隊掃街10天，實在有點累。

盧秀燕表示，這次投票率高，因為有公投，造成大排長龍，但看到大家這麼堅持排隊投票，覺得很感動，投票前後心情一直平靜，和以往沒有差別，「過去排隊過半小時，這次排最久，」看到選民都留在現場，堅持投票，民主政治的意志人讓人感動。

盧秀燕一身白襯衫、牛仔褲，輕便俐落，先生廖述嘉陪同下投票，廖述嘉負責帶投票通知、證件，兩人排隊一個多小時不時聊天，看得出好感情，盧秀燕笑說「今天我有小秘」，在排隊等待投票時，也有不少民眾打招呼、合照。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/