1.5小時漫長排隊投票 柯P當人形立牌還指導走位

台北市長柯文哲今早排了1.5小時才進入投開票所。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-24 12:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉今天登場，由於今年不但有縣市首長、議員、里長選舉，還有10張公投票，導致各投開票所一早就大排長龍，投票民眾平均得等上半小時至1小時左右。台北市長柯文哲今早也排了1.5小時才總算進入投開票所，完成投票。

市長柯文哲今早約10點左右在妻子陳佩琪陪同下，抵達北市圖啟明分館投開票所，當時投票隊伍已綿延長達近百公尺，陳佩琪陪了大概半小時就先離去，留下柯文哲和幕僚、媒體閒聊，緩慢前進。

柯文哲在排隊途中不斷嘟噥應該要推E化投票，例如結合自然人憑證，或是乾脆自然人憑證、健保卡和身分證三卡合一。

起先雖有排隊民眾不滿大批媒體跟拍，低聲抱怨柯怎麼不像前總統馬英九一樣早點出門投票，不過隨著柯越接近投開票所，倒是不少投完票的民眾發現野生柯P，紛紛上前要求合照。

柯文哲充當人形立牌，還不忘指導民眾光影和走位，笑稱「要相信我的專業，我每天都被拍」。

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