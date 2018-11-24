投票日天氣好 林佳龍：心情輕鬆一點

台中市長林佳龍（後3）和市民一起排隊投票。（記者張菁雅攝）

2018-11-24 12:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今日與夫人廖婉如一起到南屯區東興國小投票，他表示，心情很放鬆，因為已經全力以赴。另外，今日天氣及空氣品質都不錯，林佳龍說，天氣好有助於提高投票率，他的心情也比較輕鬆一點。

台中市各投票所一早就出現投票人潮，由於這次還有10個公投案，投票速度緩慢，投票所前大排長龍，至少排隊半小時。林佳龍也跟著排隊，市民看到市長到場，紛紛要求合影，現場有如粉絲見面會。

林佳龍投票前接受媒體訪問時表示，昨晚因為太累了，比較早睡，也睡得很好，現在心情很放鬆，他已經全力以赴，民主就是由人民做主，希望市民能把握自己的投票權，善盡公民的權利義務。

林佳龍說，今天天氣好，投票率高，這是好現象，他的心情也比較輕鬆一點。

對於投票所前大排長龍，林佳龍表示，一方面是投票率高，另一方面公投案子很多，大家都在學習中，選務方面尊重選委會的安排，而做為民主時代的主人，希望每個公民耐心等待，只要下午4點前到投票所都可以完成投票。

相對其他候選人一早去投票，林佳龍接近11時才抵達投票所，他說，選擇這個時間純粹因為昨晚忙到很晚，讓同仁可以喘息一下，不必那麼緊張，一大早就忙碌。

廖婉如今天穿著淺粉紅色上衣到場，對於是否有特殊意涵？她說，只是想挑柔一點的色系，選戰已經結束，希望社會回到祥和的氛圍，雙方都努力過了，不管選舉結果如何都要接受，明天又是嶄新的一天，今天不能去看花博，明天可以去，用花陶冶心情，如果選戰期間與家人、朋友、同事之間因為選舉造成緊張，這是開始弭合的時候。

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