陪柯文哲投票等太久 陳佩琪乾脆先回家洗衣服...

陳佩琪眼見人潮眾多，陪柯文哲排隊受訪半小時後便先行離去，並表示要「回家洗衣服」。（記者方賓照攝）

2018-11-24 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選投票今登場，上午各投票所都被塞爆，人潮眾多讓許多民眾都抱怨等太久，而台北市長柯文哲今天前往松山區的市圖館啟明分館投票，投票排隊約要一個半小時，夫人陳佩琪眼見人潮眾多，陪柯文哲排隊受訪半小時後便先行離去，還稱要先「回家洗衣服」。

柯文哲今早約10點左右在妻子陳佩琪陪同下前往市圖館啟明分館投票，眼見排隊人潮眾多，預期可能要排1個半小時，柯文哲認為有可能是公投票拖慢投票速度，投票是中央選委會規定，依照他的個性「早就E化了」。

現場媒體也詢問陳佩琪排隊狀況，陳佩琪表示沒想到今天要排隊這麼久，多次和柯文哲說：「早知道帶本書來看」，並表示應該不會陪柯文哲排完全程，加上家裡已經一到兩週沒整理，柯文哲則在旁笑說「衣服都很久沒洗了」，而陳佩琪在陪同柯P排隊約半小時後隨即離去，並表示要回家洗衣服。

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