投票花40分鐘 鄭文燦：公投塞車，中選會應參考

民進黨桃園市長候選人鄭文燦（左三）陪同他母親鄭邱碧回（左二）、妻子林俞汝（左一）跟著投票民眾排隊。（記者周敏鴻攝）

2018-11-24 12:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭文燦今天上午9點40分前往八德區大安國小投票，40分鐘才完成所有投票，他說，投票時間延長許多，「公投部分確實有塞車」，這次經驗累積起來，將可供中選會針對未來公投的設計，當作參考。

鄭文燦與他的妻子林俞汝，陪同他的母親鄭邱碧回跟著投票民眾排隊，他投完市長、市議員、里長選舉的選票後，接著進行公民投票，前後花了約40分鐘。

鄭文燦說，人民行使公投是好事、是民主進步的表現，有10個公投案，更代表著民主的深化，但本次公投的辯論較少，所以許多民眾在投票處停留許久，他投票前方，就有一個民眾停留了約5分鐘。

鄭文燦說，民眾先投候選人再投公投，因公投部分塞車，讓投票時間延長許多，希望這次的經驗累積起來，提供中選會參考，讓未來公投的各式各樣設計能更完備。

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