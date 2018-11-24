耐心大考驗 投票人潮多至少等30分鐘

2018-11-24 11:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天九合一選舉及公投，由於台中市天氣晴朗，上午8點就有民眾排隊，但因為此次是公投綁大選，公投票達10張，因此排隊的人潮不但緩慢前進且持續著，人口多的投開票所，至少要排半小時至1個小時，有人等著不耐煩，不再領公投票，有人擔心會不會有選民因為看大排長龍，而放棄投票，影響到選情，因此呼籲民眾早一點去投票，不要等到4點再投，可能會來不及。

今天台中市天氣相當好，很多民眾一大早就來投票，而且投票的民眾，各年齡層都有，有長輩及行動不便者，即使坐著輪椅也要來投票。

過去即使是大排長龍，但因為只有選舉票，很快就完成投票，隊伍移動很快，但今年增加公投，因此整條長龍移動緩慢，不但難以消化，甚至愈排愈長，很多人口較多的投開票所，都要等30至1個小時才能投票，選完大家都嘆口氣。

很多民眾耐著性子等待，先領選舉票，再領公投票，但一看到公投票高達10張，很多民眾都倒抽一口氣，有做功課的投比較快，但沒有做功課的，就在圈票處待到至少5分鐘，才有辦法圈完票，看到3個票匭又昏了頭。

有民眾只投選舉票就離開，沒有領公投票，一位黃姓市民就表示，他只投選舉票，公投票沒有領，他說，因為不知道公投的內容到底在說什麼，就不領了。

由於投票時間拉很長，就有人擔心，會不會有民眾因為要等很久就不投了，進而影響到選情，變成是考驗民眾是否有堅定的意志，因此呼籲民眾早一點去投，不要到4點才去投，否則恐怕來不及。

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