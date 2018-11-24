公投綁選舉投票大塞車 中市選委會增800圈票處因應

公投綁選舉投票大塞車。（記者蘇孟娟攝）

2018-11-24 11:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕地方公職選舉及公投投票今天登場，因天氣很好，民眾投票踴躍，台中各投開票所前平均要排隊30分鐘到1個小時才能投票，民眾雖有抱怨，卻多堅持到底；台中市選委會也增800個圈票處，讓各投開票所視情況增設，加快投票速度。

地方公職及公投投票日天公作美，台中一早陽光燦爛，不少民眾早起投票，各投開票所一早即湧入投票人潮，甚至有民眾一家4口7點半就到投開票所前排隊搶頭香；有選務人員說，8點投票開始前就出現長長排隊人龍，到近午時分「人龍未減短過」。

因包括市長、市議員及里長選舉票，再加上10案公投票分兩階段投票，民眾領票後圈票再投票極費時，平均要等候逾半小時到1小時才能投到票。

一名婦人投完票出來顯得如釋重負，她說，8點就趕來排隊，等了1個小時才投到票，直呼「實在太累了」；也有民眾抱怨說，「真的太扯了，投個票要等這麼久」。

有投開票所選務人員看到人龍難消化，原本投開票所內選舉票與公投票圈票處各設兩個，因觀察投票卡關多卡在公投，緊急調整為選舉票圈票數改為1處，公投圈票處增為3處因應消化人數。

今年因選情激烈加上有10案公投，民眾抱怨歸抱怨，多數人還是「站到底」投完；但也有民眾今天要上班，到場等了約半小時眼看還「遙遙無期」，排一半就先行離開，也有人看到排等投票的人潮，直說晚一點再來。

台中市選委會總幹事盧政遠一早也到多處投開票所了解投票動線與狀況，他說，投票踴躍，投票人潮確實普遍大排長龍，各投開票所回報普遍要等候半小時到1小時才能投票。

盧政遠說，多數塞車情況均出現在公投區，因公投10案，有銀髮族進公投區一投就是5分鐘，已緊急通知各投開票所調整圈票處，原選舉票及公投票圈票處各設二處，調整為選舉票1處，公投票3處。

此外，因各投開票所最多可設6個圈票處，目前多設4處，也增800個圈票處給各投開票所視情況申請因應增設，盼消化投票人潮。

因為投票人潮太多，盧政遠指出，投票雖到下午4點截止，但民眾只要4點以前就到且排隊中，4點時間一到，會請警方協助站在最末位，排隊中的民眾可完成投票程序，不受影響；但4點後才到的民眾不能再排隊投票，請民眾放心，也請民眾提早出門投票。

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