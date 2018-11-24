88歲首投族 外籍歸化神職人員：很光榮

台灣奉獻半世紀、平均年齡超過80歲的台東神職人員，在歸化中華民國國籍後，今年首次參與公職人員投票。歐思定修士說，第一次投票很緊張，但感覺很榮幸。（中央社）

2018-11-24 13:52

〔中央社〕在台灣奉獻半世紀、平均年齡超過80歲的台東神職人員，在歸化中華民國國籍後，今年首次參與公職人員投票，他們說，很緊張，但很光榮，很珍惜這次投票機會。

在台灣奉獻超過半世紀的天主教瑞士籍神職人員，吳若石神父、魏主安神父、葛德神父、歐思定修士，去年拿到中華民國身分證，今年成為首投族。

今天是九合一選舉投票日，清晨5時許，海風微吹，台東東海岸長濱鄉的室外溫度攝氏18度，78歲的吳若石神父開車奔向台東市，7時許，已經抵達台東市天主教白冷教會，拿取投票通知單。

吳若石神父說：「很值得，雖然從長濱到台東，來回要182公里，包括投票回到長濱，要將近6小時，但我不覺得累」。

今年88歲的魏主安神父，早上還不到8時已經在投開票所前等待投票，除了工作人員外，他是第一位到現場的投票人員，也是這投票所最年長的投票民眾，接著82歲的葛德神父、82歲的歐思定修士陸續到場投票。

4位神職人員的戶籍均設在台東市民族里的天主教白冷教會內，因此投開所同樣在台東高商，4人是首投族，投票時顯得緊張，投完票後很開心的和民眾招呼。

「很感謝政府去年給我身分證，讓我有這個資格投票，」魏主安神父用台語說：「我可以關心、參與台灣的社會和老百姓的問題，我很高興」。

他說，在台灣頭一次投票，能參與表達台灣未來的意見，和關心將來如何，是很光榮的一件事。

歐思定修士說，第一次投票很緊張，因為項目太多了，尤其是公投，看不懂意思，前幾天問別人，別人也說不清楚，但第一次投票感覺很榮幸。

吳若石神父說，來到台灣50年了，第一次參加民主選舉，覺得今天能投票很光榮。

魏主安神父，今年88歲，民國52年到台東，至今55年。葛德神父今年82歲，民國53年到台東，至今54年。吳若石神父今年78歲，59年來台灣，輾轉到台東，至今來台48年。歐思定今年82歲，52年來台東，至今55年。（編輯：陳清芳）

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