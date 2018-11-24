苗栗雙徐投票等30分鐘 稱睡好覺準備迎勝選

2018-11-24 11:33

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌及無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎，今早都於10點回到戶籍地頭份市投票，兩人對選情都信心滿滿，異口同聲表示昨晚皆睡了好覺，勝券在握。而今早苗栗風和日麗，投票人潮踴躍，雙徐排隊投票皆等了約半小時，晚上徐耀昌將至苗栗市總部，徐定禎則駐守頭份市總部等待開票結果。

爭取連任的徐耀昌今早與家人一起出門投票，他表示，選情終於告一段落，昨晚放鬆睡了好覺，而縣務一切正步入軌道，需要熟手來繼續領航苗栗向前發展，若連任將一一落實政見，讓離鄉年輕人能夠鮭魚返鄉。徐耀昌笑稱，自己參選以來受上天庇佑，每逢重大的活動都是好天氣，對勝選深具信心。

徐定禎說，七個多月的競選行程終於昨晚告一段落，今早睡到自然醒後出門投票。他也說，自己平常心面對，對勝選也十分有把握，尤其近期掃街後發現支持者都從隱性變為顯性，很多鄉親都期待改變，對選情感到非常樂觀，未來當選將在短時間內將選戰過程的傷口彌平，凝聚苗栗一同往前走。

而今早苗栗晴空萬里，投票人數踴躍，各投票所皆排滿人潮，雙徐等候投票也皆等了約半小時才將手上選票投入票櫃；由於此次大選綁公投，使得投票進度緩慢，選務人員也擔心恐難在4點前消化完投票人潮。

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