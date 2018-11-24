陳學聖排隊投票 有信心逆轉勝

陳學聖排隊投票，自認好天氣、投票率高有信心逆轉勝。（記者李容萍攝）

2018-11-24 11:30

〔記者李容萍／桃園報導〕九合一選舉今天投票，由於天氣晴朗，各地投開票所湧現投票排隊人龍，國民黨桃園市長候選人陳學聖，一早9點不到前往在中壢區新明國小投票所，依照秩序排隊，整整排了近1個小時才完成投票。

陳學聖受訪時表示，今天天氣非常好，早上9點不到就大排長龍，很高興大家對於投票的熱情非常高，投票率高對我的選情有正向的幫助。

陳學聖說，這場選戰就像90度仰攻的高艱難挑戰，但我相信桃園最後應該有機會逆轉勝，成為國民黨勝選翻出的最後一張王牌。

對於公投的程序，陳學聖也說，一開始是擔心公投投票率不高，所以綁大選一起，但現在看起來公投對於大選已產生時間上的影響，也許大家對於公投有信心的話，未來可以考慮公投和大選不一定要綁在一起，不然會影響到正常投票，也會因為太長時間體力不支，或減少投票意願，這一點是可以重新考量的事情。

不過，陳學聖所在的投票所現場選務人員原本阻擋媒體記者不准在投票所門外拍攝陳學聖投票畫面，對照尋求連任的鄭文燦稍早投票未受到阻撓，現場氣氛一度僵持，經桃園市選舉委員會、中壢區公所派人到場協調，才和平落幕。

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