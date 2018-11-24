王惠美投票半小時 認為圈票處太少

2018-11-24 11:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨彰化縣長候選人王惠美，今天跟兒子一起到鹿港國中投票所投票，光是領取選票、公投票的排隊、領票、圈選與投下票匭，就花了半小時；王惠美認為這是圈票數太少，才會拉長投票時間，因為今天天氣好，預估投票率會超過7成。

王惠美今天神輕氣爽踏入鹿港國中校園，她沒有跟丈夫一起來投票，選擇跟兒子一起來投票；她笑說，剛踏入政壇選舉時，兒子還在她的肚子，如今都長這麼大了。

王惠美說，雖然今天不必跑行程，但為了養生，還是一早4點多就起床，然後再回家，選舉期間天天一大早就出門，大約瘦了2公斤，可能是活動多、走路多，但也吃的不少，所以只有瘦2公斤。

「努力到現在，就看今天的投票的結果！」王惠美表示，從選舉到現在，感謝太多人的支持，睡飽一些再來感謝志工！

身為鹿港的女兒，王惠美從開始排隊到投票，都有熱情的鄉親跟她打招呼，還問說「戶籍還在這裡？」王惠美說，她的戶籍都在鹿港，一直都沒變。

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