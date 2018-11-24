台灣今公投！ 外媒最關注同婚、東奧正名能否過關

投票日一早，民眾排隊投票。（記者方賓照攝）

2018-11-24 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選合併10案公投今天投票，外媒關注台灣同婚公投是否過關，另外也相當關注東京奧運正名公投。

根據《BBC》報導，台灣今天大選，另外10案公投也將進行，其中同婚和東奧正名公投討論較高。報導指出，去年5月，大法官釋憲保障同婚，2年未修法自動生效，但本次公投正反雙方各有支持者，公投案能否過關受到各界關注。

報導指出，國際特赦組織東亞區辦倡議統籌Suki Chung接受《法新社》採訪時表示，「我們希望愛與平權能獲勝。」另外，有不少同志權益人士擔心，若公投結果不利於同志，將讓婚姻平權走回頭路。

《CNN》則指出，關於同志婚姻的公投案共5項，支持和反對方相互矛盾，台灣政府最終可能被迫對2種結果進行立法。報導提到，去年5月大法官釋憲，但議會無法就立法達成共識並讓該案陷入僵局。

另外，外媒也關心東奧正名公投，台灣在上世紀80年代與中國達成共識，以「中華台北」名義在國際賽事登場，若正名公投通過，將申請改以「台灣」出賽，能否過關受國際關注。

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