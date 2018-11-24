吳敦義花近1小時投票 排隊排到馬路邊

2018-11-24 11:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席吳敦義現身螢橋國小，從10點10分左右開始排隊，吳敦義前方還有近50人等候進入投開票所投票，隊伍更從學校裡面排到外面馬路邊，吳敦義說，投票率應該會比預期的高。最後吳敦義排隊排了近1個小時完成投票。

吳敦義投票前接受媒體訪問表示，本來這兩天有點下雨，但是今天天氣變好，溫度也有上升，投票率應該會比預期的高，出門前還看了一下昨天丁守中在凱道的造勢影片，熱情澎湃，所以心情也更好。

吳敦義說，排隊排很長，可見投票率高，選舉票外還有公投票，可能會增加選務人員負擔，18歲以上就有公投投票權利，投票的人也需要公平的說明才不會投錯票。

92歲的吳老先生坐在輪椅上，推著他一起來投票的女婿說，他們已經等了20多分鐘，隊伍才前進10公尺左右，他向排在後方的吳敦義抱怨，作業流程要改善，不然讓行動不便的老人家等這麼久。吳敦義表示，這應該是台北市選委會的職權，相信他們有所考量，除了領票時間長，也會擔心有人漏領。

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