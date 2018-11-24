國民黨竹市候選人許明財一早完成投票

2018-11-24 10:59

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市長候選人許明財今天一早9點就到戶籍所在的龍台宮投票，對媒體詢問睡得好嗎？點頭說睡得很好，看到大家都踴躍出來投票很開心，並與在場民眾閒話家常，他強調，投票結果交給市民決定，但他也有信心能翻轉新竹市，讓國民黨藍天重現、重返執政。

許明財昨天傍晚在城隍廟城隍爺前落髮明志，展現決心，今天則起個大早前往投票，他說，今天新竹市的天氣很好，有藍天且陽光普照，是投票的好日子，呼籲大家踴躍投票，也相信今天的投票率應該不錯，對於投票結果，交給選民決定，但他有信心，因為看到藍天，相信結果會是好的，也有信心能翻轉新竹市。

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