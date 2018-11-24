誤發平地原住民候選人選票 選民傻眼：候選人全變樣了？

埔里鎮大成國小投票所，上午發生選務員誤發平地原住民議員選票給山地原住民選民誤投的烏龍。（記者佟振國攝）

2018-11-24 10:53

〔記者佟振國／南投報導〕大選投票今登場，南投縣埔里鎮發生選務人員誤發平地原住民議員選票給山地原住民選民的烏龍，選民也未即時反應，雖然覺得怎麼候選人都變得不認識了，還是把票投了，縣選委會表示，誤發的選票已立即補上，不影響原投票人權益，但誤投票的民眾則無法再行投票。

南投縣5合1選舉加公投10案今天上午8時展開投票，由於一次要投這麼多張選票，選務人員也忙中有錯，埔里鎮大成國小131投票所，上午近9時有山地原住民選民前來投票時，選務人員一時疏忽，誤給了平地原住民縣議員的選票，民眾雖驚覺怎麼原本熟悉的議員候選人怎麼都不認識了，而且人數還減少，沒有向工作人員反映，票還是照投。

投票所主任管理員發現錯誤，趕緊通報縣選委員，選委會表示，該投票所只有1張平地原住民縣議員的選票，已緊急補上1張空白選票，不影響原選舉人的權益，誤投的選票則封存送交縣選委會，至於該位投錯票的民眾，因未注意選票誤發而投票，也失去再投票的機會。

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