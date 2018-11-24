侯友宜新莊投票 笑稱早上起床就沒看到太太

2018-11-24 10:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今早到新莊區頭前國小投票，他表示今天非常開心，更笑著說自己久沒運動，投完票的第一件事就是要去運動，讓自己開心一下。

侯友宜今早在新北市議員黃林玲玲、前新莊市長許炳崑的陪同下，到頭前國小投開票所投票，由於排隊民眾很多，侯友宜排在隊伍之中接近30分鐘，期間不斷有熱情民眾要求合照，或主動打招呼，現場猶如小型粉絲見面會。侯和後方民眾閒聊時，得知後方民眾趕著要上班，更主動讓民眾先投票，展現高親和力。

侯友宜投票前受訪說，今天非常非常的開心，尤其天氣很好，希望大家踴躍出來投票。對於第一次以候選人身分投票，侯友宜說自己心情如常，除過去當警察值勤無法投票外，他每次行使公民權利都很開心，今天就以平常心來看待投票這件事，而他也將新北市民滿滿的祝福與鼓勵帶上，作為他今日的幸運物。

媒體詢問出門前家人是否有特地鼓勵、打氣，侯友宜說他今天起床就沒看到太太任美鈴了，連太太是不是投完票他都不知道；至於他的女兒們應該會去投票，他也會尊重年輕人自己的選擇。侯說，他們家就是每個人學會做自己，自己問題自己勇敢面對，家人間互相鼓勵打氣。

媒體詢問投完票是否會心情解脫？侯友宜表示，這次選戰到目前為止，讓他學習、成長很多，每件事總是會有告一段落的時候，他都用平常心面對。

媒體詢問投完票後想做的第一件事，侯友宜笑說這幾天都站在吉普車上拜票，已經很久沒運動，投完票後會去跑步或游泳，做些運動，讓自己開心一下。

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