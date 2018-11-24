最早投票部隊凋零 榮民伯伯坐著輪椅也要投票

2018-11-24 09:21

［記者王秀亭／台東報導］今天地方五合一選舉，在台東素有「最早投票部隊」之稱的馬蘭榮家榮民伯伯們，隨著年紀漸長，一早搶第一，大排長龍等投票的盛況不再，榮家附近投開票所第一個排隊的仍是榮民，86歲唐姓榮民說，吃完早餐就來等，雖然不太懂公投內容，還是會看仔細，表達自己的意見。

上午8時投票時間還未到，位在馬蘭榮家旁的投開票所前已有十多位民眾排隊等候，前四位是馬蘭榮家的榮民伯伯，年齡都超過80歲，李姓榮民還自己推著輪椅來投票，只是排隊投票的榮民銳減，直到8時15分，只有10名左右的榮民到投開票所。

馬蘭榮家表示，目前榮家300多位榮民，扣除臥床、戶籍不在榮家者，有意願且能投票的榮民不到百人，能自行投票的榮民伯伯仍是不改往年習慣，一早就趕著吃早餐來排隊。

有別往年五合一選舉，今年多了公投，榮民們都能清楚投票內容，李姓榮民說，知道有公投，只是太多案，沒有完全搞清楚；唐姓榮民則說，等到圈選處再仔細看，應該不困難。

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