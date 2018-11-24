蔡英文前往永和秀朗國小 與民眾一起排隊投票

蔡英文和民眾一同排隊等待投票，並表示：「今天天氣很好，希望大家都會出來投票。」（記者羅沛德攝）

2018-11-24 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕今日是投票日，不少民眾也都早起前往投票所排隊等候投票，總統蔡英文也於今早8點30分左右前往新北市永和秀朗國小排隊投票。

今早蔡英文前往秀朗國小投票所時，身邊有大批維安人員隨行，隨後蔡英文則是在排隊人龍尾端和民眾一起排隊等待投票，現場民眾看到蔡英文時紛紛和她問好，蔡英文也面帶笑容與民眾打招呼。由於此次九合一大選合併10案公投，投票時間較往年拉長，秀朗國小投票所現場投票人龍也越排越長，周邊維安人員也都繃緊神經，以防突發事件發生。

蔡英文接受媒體訪問時則表示：「今天天氣很好，希望大家都會出來投票。」而媒體問及投公投票感想，蔡英文提到「這是個民主社會，很多事情人民可以表達自己的意見」，這次是首次有這麼多個議題，選民可能覺得要多一點時間來了解，但一而再、再而三，久而久之大家就會熟悉了。

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