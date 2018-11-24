九合一選舉登場了！投票注意「五不四要」總整理

選舉投票今天登場。（資料照）

2018-11-24 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉合併10案公投今天8點登場、4點截止投票，選舉規模創下歷年之最，全國選舉人數達1910.2萬餘人，中選會昨預估，各縣市選舉票約晚上9點前可開完，11點前確定選舉結果，10案公投則於午夜12點前開完，25日凌晨2點前公投結果可出爐。

投票需注意「五不四要」

中選會整理出「五不四要」的投票注意事項，包括「不可帶手機及攝影器材」、「不可撕毀或攜出選票和公投票」、「不可蓋私章或按指印圈選」、「不可將異物投入票匭」及「不可出示選票及公投票」等五不。

四要則為「要帶身分證、印章及投票通知單」、「要用投票所提供的圈選工具」、「18歲以上國民要記得11月24日參加公投」、「20歲以上國民要記得11月24日參加地方公職人員選舉和公投」。

投票日不得進行選舉宣傳 以免觸法

中選會表示，凡是年滿20歲以上，在戶籍地住滿4個月，具投票資格的民眾，今天可到投票通知單上載明的投票所投票，投票時記得攜帶身分證、印章和投票通知單，但不可出示選票、攜帶攝影器材，今天也不得再進行任何選舉宣傳活動，否則依法可處50萬至500萬罰鍰。

公投票若投錯漂匭 仍算有效

公投票部分，年滿18歲以上，在戶籍地址居住滿6個月者，會在公投日前收到「公投公報」，九合一選舉時可以投下公投票。

針對公投票，中選會主委陳英鈐也提醒，投開票所內不提供民眾諮詢公投要怎麼投，民眾可攜帶公投小抄參考，但不能對外出示，也不能將小抄投入票匭，若違法可處5000元罰鍰。至於公投票若投錯票匭，仍算有效。

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