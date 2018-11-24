讚台灣選舉熱情... 民運人士：中國人連選票都沒看過！

台灣人對選舉熱情，外籍人士都感到印象深刻。（資料照）

2018-11-24 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選今天投票，各國關注台灣選舉，美媒採訪在台的外國人士，中國學生受訪時說，對東奧正名公投不會敏感；美國遊客說，對台灣人高度參與政治感到印象深刻；中國民運人士則稱讚，台灣民主證明華人社會也可普選！

美媒《美國之音》採訪多名在台灣的外籍人士或訪客，他們普遍對台灣人在民主進程中的熱情印象深刻，一名不具名的蔡姓中生表示，整體來說感覺台灣很有秩序，感覺「文明程度」比中國高一點。談到東奧正名公投，該中生表示，中國一定會施壓，但她本人對台灣「正名」不會很敏感。

在台尋求政治庇護的中國民運人士溫起鋒表示，台灣的選舉非常民主、自由、公平，中國人從來都沒看過這種選舉，也沒感受過台灣的選舉的氣氛和熱情，「台灣有這場選舉，中國人民連選票都沒看過。」溫強調，台灣選舉體現出，華人社會也可實現民主普選，針對中國政府聲稱選舉整個國家、人民就會亂，他也認為「其實不會」。

美國遊客希瑟（Heather）在高雄看到陳其邁的大遊行，因此對台灣人熱衷政治印象深刻，並稱讚台灣對政治的高度參與度，「美國人有時候對民主進程沒有興趣，有時甚至不去投票，這對我們的民主很不好。很明顯我們現在受到這個問題的困擾。」

另外，總部設在美國紐約的上海民族黨負責人何岸全則警告，台灣選民不應該忽視中共干涉滲透台灣民主。

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