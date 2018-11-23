感謝台中接納了他 林佳龍承諾市民將做得更好

民進黨台中市長候選人林佳龍於選前之夜中，以感性語氣詳述自己於台中市扎根的心路歷程。（記者廖耀東攝）

2018-11-23 23:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍於選前之夜中，以感性語氣詳述自己於台中市扎根的心路歷程，他說，這次選舉的正面價值，淹沒於鋪天蓋地的攻擊抹黑與謾罵，「用負面的言語去標籤一個人，標籤一個人的家人，標籤默默努力做事的人」，這是對台中市的傷害，「如果心愛這座城市，為什麼要因為選舉去傷害他（台中）」，他感謝這個接納他的偉大城市，感謝280萬台中市「家人」，他期待用選票疼惜打拚的人，承諾要比別人做得更好，開啟台中無可限量的未來。

林佳龍說，「選舉應該要是快樂的，因為這是把理想跟願景，提出來讓市民選擇的機會」，「只要有正面的、光明的競爭，我們就可以相信，不管誰輸誰贏，台中都一定會更好，這是最值得快樂的事情」，不過，這次選舉中，正面價值被鋪天蓋地的攻擊抹黑與謾罵淹沒，「用口號、用負面的言語去標籤一個人，標籤一個人的家人，標籤默默努力做事的人」，這也是對台中的傷害，「如果心愛這座城市，為什麼要因為選舉去傷害他（台中）？」

林佳龍說，貼標籤相對容易、也很有效，可以製造對立，在台中人裡面，區分「你」跟「我」，把一邊說成萬能的好人，一邊說成十惡不赦的壞人，好像只要這樣做，不用任何努力、不需要檢討改進，一覺醒來問題就都不見了，空氣就會自動換新，但這並非台中人的態度與作為。

林佳龍強調，14年前他帶著夢想到台中，這座城市給他挫折，也接納他落地生根，他始終感激珍惜，感謝這個接納他的偉大城市，感謝280萬台中市「家人」，他期待用選票疼惜打拚的人，承諾要比別人做得更好，開啟台中無可限量的未來。

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