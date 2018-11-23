張麗善總部抗議李進勇陣營散發不實文宣

2018-11-23 23:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕張麗善競選總部人員今晚發現李進勇陣營挨家挨戶散發疑似不實文宣傳單，向警方檢舉並要求查扣文宣，晚間9點40分在虎尾競選總部召開記者會痛批對手選前一晚還在使用不正當行為競選，令人遺憾。李進勇陣營強調，文宣有署名並非黑函，都是敘述事實發生的過程，反質疑張麗善陣營發放的未署名抹黑文宣才是黑函。

張麗善競選總部發言人周柏吟指出，文宣內容登載不實訊息，造成候選人張麗善名譽受損，已構成加重誹謗；另由於散佈文宣包括李進勇虎尾競選總部主任委員等7名人士，身穿李進勇競選背心發送李進勇的便條紙競選文宣拉票，此舉顯然意圖使人不當選，以不實謠言散佈於眾。

周柏吟譴責民進黨如此作為是「奧步」，並以該文宣日前他們已向法院提告，檢察官尚在調查中，呼籲雲林選民一起抵制這樣的惡劣行為，還雲林一個乾淨的空間。

李進勇競選總部發言人張凱傑表示，該份文宣有署名並非黑函，且內容所述都是事實發生的過程，請張麗善別在投票前企圖模糊焦點，並質問張麗善發放未署名抹黑文宣才是黑函。

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