謝長廷力推姚文智 談陳進興、日本關西機場霸凌事件

選前最後一天，台北市長候選人姚文智在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，駐日代表謝長廷到場力挺。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 23:02

〔記者楊心慧／台北報導〕選前最後一天，台北市長候選人姚文智在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，駐日代表謝長廷到場力挺。謝長廷表示，很多人都說他在高雄的市政做得很好，但這是很多幕僚幹部的努力，其中一員大將就是姚文智，而市長候選人需要有理念、決心，姚文智將立委辭掉，只能背水一戰，只能前進不能後退，盼大家能支持姚文智，將票投給他。

謝長廷表示，有人問說什麼叫做民進黨的價值，他認為，過去國民黨一黨獨大，在有選舉之後，大家選給民進黨，這就是民進黨的價值，「相同道理兩千三百萬多人能有選舉的方式，能爭取自己的權利，這就是台灣的價值，但是台灣價值要去經營守護，就像是家庭一樣，幸福要去經營、保護！」

謝長廷提起日本關西機場事件，他表示，現在民主凋謝，社會慢慢走向霸凌，「當時我們並沒有不對，一切都是假新聞、假消息，中國用網路攻擊我，說我是全世界最無能的外交官，所以我研究一種方法，就是要有第三人出來力挺，大家都要站出來反霸凌好不好！」

謝長廷強調，中國會用網軍透過假消息干預台灣民主選舉，他呼籲被霸凌者不要害怕，不只捍衛這次民主選舉，更要請大家要團結站出來反對造假、反對霸凌，而第三者也需要站出來反對霸凌，市長候選人也都要對這問題表態，姚文智也是第一個站出來反霸凌的候選人。

謝長廷也談到多年前的陳進興事件，他表示，他當初去勸降陳進興，他答應陳會替陳的太太辯護，陳進興當時很生氣他太太被刑求、遭脫衣，甚至踹踢被潑冷水，但最後陳接受條件答應投降，把槍交出來，更將人質分批釋放，才解決整件事。

謝長廷說，姚文智當時和他一起去現場，歷史很有趣，當時刑警大隊隊長侯友宜現在是新北市候選人，姚現在是台北市長候選人，現在可以接受歷史的檢驗，可以看出誰善良、認真，誰豪洨、膨風。

謝長廷表示，希望大家能為了理想，將票投給姚文智，現在所有的希望都寄託在姚文智當選，大家不用想得很複雜，這票投給姚文智就對了！

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