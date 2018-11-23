許忠信選前之夜宣示：補助老人健保 凍漲房屋稅

無黨籍市長候選人許忠信（中）舉辦選前之夜，前國防部長蔡明憲（左）與前駐瑞士大使王世榕（右）等到場站台。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-23 23:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕無黨籍台南市長候選人許忠信今晚在選前之夜時宣示多項利多，當選後，將補助老人健保，並凍漲房屋稅，還要減繳之前被追加的，同時全力發展科技城，提供更多的工作機會，再創經濟奇蹟，也讓年輕一輩可以回流。

選前之夜活動在新市區民生、富林路口的空地舉行，許忠信說，場址曾是鄭成功大將陳永華的校兵場，他要以陳永華建設台灣的智慧，入主永華市政中心，為這片土地奉獻。

前國防部長蔡明憲、前駐瑞士大使王世榕等貴賓應邀站台助講，支持者湧入，氣氛熱烈，活動持續到晚間10點前的最後一刻。

許忠信演說時慷慨激昂，敘述陳永華引水灌溉、開墾地方的歷史，強調他是台灣獨派的祖師，希望鄉親不要忘記先人的犧牲，成就下一代。

許忠信強調，自己出身貧困家庭，這次參選，是為了回報50年前大家的栽培，他一定全力以赴，榮耀台南。

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