黃偉哲選前之夜「放煙火」 大家都嚇到了！

黃偉哲今晚在願景館門口發表演說。（記者邱灝唐攝）

2018-11-23 22:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕在眾多候選人皆辦選前之夜大型造勢晚會時，民進黨台南市長候選人黃偉哲今晚進行車隊遊行和掃街拜票，並用網路直播將過程放送出去。不過，正當黃在他所設置的城市願景館演講時，頭頂卻突然「放煙火」，讓大家都嚇了一跳，紛紛走避。

黃偉哲當時正在發表選前最後一次演說，除了感謝一路走來的選舉夥伴們之外，也強調選後會澄清這段時間對他的不實指控，希望市民能站出來投票支持他；這段演說也讓到場的百名支持者高喊「黃偉哲凍蒜！」。不過，正當現場情緒動人之時，舞台後方用於直播的車輛，頂端卻突然「燒起來」且噴出火花，讓黃偉哲、議員們和競選團隊都嚇了一大跳，大家紛紛朝相反方向退去。

大家一開始還以為是車頂燈光過熱而著火，但沒想到這一場「驚喜」卻是刻意安排。黃團隊表示，原本就有安排在黃演講完之後，施放「火樹銀花」的煙火，沒想到效果太好看起來像失火，讓大家虛驚一場。

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