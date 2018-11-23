桃園進步的關鍵時期 鄭文燦保證投他「物超所值」

競選連任的桃園市長鄭文燦與夫人林俞汝選前之夜與群眾共度到最後一刻。（記者陳昀攝）

2018-11-23 22:57

［記者陳昀／桃園報導］明天就是投票日，爭取連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦今晚先後在南、北區競選總部舉辦選前之夜造勢活動，鄭文燦再三呼籲選民不能鬆懈、踴躍投票，他說，自己任內1天當3天用，讓桃園多項建設啟動，盼大家給他機會延續施政，這一票保證讓大家「物超所值」，化為進步的力量，選後他也將與中央合作成立「台商回流小組」，建構平台讓台商回桃園投資、創造就業機會。

「沒有鄭文燦，就沒有鐵路地下化，捷運就不會動工，也不會有育兒津貼，更不會有運動中心、天幕球場！」鄭文燦說，自己1天當3天用，更用4年證明「鄭文燦模式」是對的，超越對立、翻轉桃園，帶來更多建設，且桃園債務不增反減，是六都最低，更只有雙北的五分之一。

鄭文燦指出，不管北漂、南漂，都漂到桃園，他市長4年任內，桃園增加16萬人口，是成長最快的城市，必須好好建設，現在就是進步的關鍵時期，「桃園要進步，不走回頭路」，因此他竭盡全力，爭取前瞻預算、推動亞洲矽谷，更打算選後與中央合作成立「台商回流小組」，建構平台讓台商回桃園，回到桃園能順利投資，創造更多就業機會。

鄭文燦表示，自己從政曾經歷失敗、跌倒，卻始終不離開桃園，因為桃園是他的故鄉，一定要好好照顧、好好建設，他市長的第一天就告訴自己，要放下所有教條、抗拒所有壓力跟誘惑，也讓「鄭文燦」這個名詞變成要做事、肯做事、認真打拚的代表，相信能得到市民的支持，也讓下一代知道，政治是為人民服務、把市民放第一位。

他強調，選前這2個多月他不參加「抹黑比賽」，因為口水會過去、建設會留下，希望他的努力能讓桃園轉大人，也讓每位市民的願望都實現。

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