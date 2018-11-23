還原當年陳進興案 侯友宜：說「沒見面」就是奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜今晚舉行「正義X覺醒 護新北」造勢晚會，他在台上還原當年陳進興案過程。（記者李雅雯攝）

2018-11-23 23:21

〔記者賴筱桐、李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚舉行「正義X覺醒 護新北」造勢晚會，對於駐日代表謝長廷稱當年陳進興案時，非侯友宜進去勸降、談判，侯友宜在台上慷慨激昂表示，當時陳進興一手拿槍抵著他的頭，一手搜他的身體，摸到大哥大誤以為是槍，差點要開槍，結果卻被說他與陳進興沒有見面，這是選舉「奧步」。

侯友宜說，他一個南部囝仔到北部讀警官學校，警校教導他國家、正義與榮譽，是他一輩子永不忘的初心，31年的警察歲月，他與兄弟在生死關頭拚第一線。

談到當年陳進興案，侯友宜情緒激動表示，他進入南非武官官邸，一個人面對已經瘋狂的陳進興，一支槍抵在他的頭上，另一隻手搜他的身體，搜到腰間的大哥大，誤以為是手槍，差點頭上的槍就要扣上扳機打下去，當下他立刻說：「大哥大你懂不懂？」陳進興愣住，他才能把人救出來，「我和兄弟在第一線拚的人，竟然說我連陳進興的面都沒有見到，這是不是奧步？」

侯友宜表示，台灣「奧步」的選舉文化，帶來多少仇恨，民進黨用文大宿舍案打他，並抹黑太太娘家的事情，更把促轉會變成東廠，說「選舉操作最有用，含沙射影最有影響力」，這2個多月來照三餐罵，每天侮辱他們全家大小，立法院、行政院及監察院全部出動，成為東廠、西廠、南北廠，把侯友宜列為首號敵人。

侯友宜表示，不管別人怎麼攻擊、謾罵、抹黑，選後要團結，他會用理解、包容來對付「奧步」，用正步對付奧步，請民眾支持他的核心價值，並呼籲善良的人民站出來，一定要「催票、拉票、投票」。

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