稱林佳龍政績都自己的 市府盼胡志強正視台中4年來進步

台中市政府強調，市長林佳龍（左）的施政讓台中4年來進步許多。（林佳龍競選總部提供）

2018-11-23 22:49

〔記者黃鐘山、張菁雅／台中報導〕前台中市長胡志強今晚在盧秀燕造勢晚會說，市長林佳龍的政績都是他做的，台中市政府新聞局長卓冠廷回應，綠川成功帶動中區再生，豐原葫蘆墩圳掀蓋打造「水岸花都」，三井OUTLE進駐帶動海線發展，托育一條龍政策讓幼托業者、家長與孩子三贏，都在林市長任內擘劃並執行，盼胡能正視4年來台中的進步，並與市民一起與時俱進。

卓冠廷表示，林市長任內完成綠川整治，原本流經中區被市民認為是臭水溝的綠川，在林市長任內整治已煥然一新，吸引跨黨派縣市首長取經，鄰近的東協廣場也成為外縣市民眾到台中的必去之處，不僅旅店紛紛進駐，店鋪出租率也大為提升，真正實現「中區再生」。

山城地區民眾期盼的「水岸花都」也在林市長任內逐步實現，不僅軟埤仔溪完成整治，成為花博園區的一部分，更成為台中市首度舉辦龍舟賽的會場；而葫蘆墩圳掀蓋，更是汲取綠川整治成功的經驗，讓在地民眾找回豐原「母親之河」的城市記憶。

在經濟發展上，近年來招商有成，林市長也親赴日本拜會三井不動產，成功為三井OUTLET進駐海線鋪路，並將在12月開幕，為海線發展帶來新契機；而在市府不斷築巢引鳳下，秀泰集團陸續在文心路與火車站開店，國泰人壽也在高鐵特區投資物流共和國。

交通政策方面，不僅捷運藍線在林市長任內獲行政院核定，「大台中山手線」的「下環微笑線」成功追分雙軌化工程也於去年動工，預計明年率先完工；甲后鐵路串聯、海線鐵路高架化、山線高架延伸烏日等分段計畫也已納入中央前瞻計畫持續推動中。

市府在社會福利上，首創「托育一條龍」政策，已增加超過2萬名幼童接受托育，並創造近2000個教保人員、保母等就業機會，達成「受惠幼兒增多、家長負擔減輕、托育市場成長」的三贏局面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/