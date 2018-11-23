選前之夜頻告急 柯文哲：真的可能落選

台北市長候選人柯文哲競選總部23日舉行選前之夜活動，柯文哲大進場向支持者致意，並發表演說爭取支持。（記者方賓照攝）

2018-11-23 23:04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲選前之夜，柯文哲競選總部宣稱下場不下10萬人，柯文哲晚間約9時登場後，花費約15分鐘穿越人群上台，發表15多分鐘的演說，前段訴求「跨世代共融」，但因選情緊崩，柯文哲選前的最後演講仍然提到：「我的選情真的告急，只要藍綠各拉一點，柯文哲真的可能落選。」

柯文哲表示，對他而言，選舉是改變台灣政治文化的社會運動，而今天的晚會就場社會運動的決戰點，感謝大家到這裡與他一起宣示「我們一定會贏的決心」。選前之夜選在四四南村舉辦，幕僚說是因為，柯文哲做了4年，再給他4年，而且我們明天投票時，市長一定要選4號柯文哲。

柯文哲說，四四南村是台北市第一個眷村，20年前在大家努力之下免於被拆除的命運而保存下來，如今已經成為台北市民生活的一部分，選在四四南村舉辦晚會，就是要證明，我們有不同的過去，但可以有共同的現在，只要我們願意，我們可以走向共同的未來。各位眼前可以看到101大樓，這是台灣向世界開放，讓世界走進來，讓世界看見台灣的光榮地標，101大樓與四四南村新舊並存。

柯文哲說，他相信人與人相處也是這樣，只要可以做到互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解，就可以共存、共融，民主、自由、多元、開放是我們台灣的進步價值，目標是要建立一個和諧、共存的社會。

柯文哲強調，他沒有忘記，4年前的選舉有超過7成以上的年輕人支持他、選擇他來肩負起改變台灣政治文化的重責大任，2014年的選舉是改變台灣政治文化的社會運動，也是劃時代通力合作的開始，2014年底秉持開放透明，他們建立了一個跨世代的市府團隊，就是這個跨世代團隊的堅持，讓軸線翻轉、舊城復興，不再是政治口號，可以真正實現，也是這跨世代團隊的合作，讓政治真正落實在人民生活的每一天，真正做到改變成真。

柯文哲說，因為跨世代的合作，他們讓世大運成為台灣人的驕傲，找回屬於台灣人的民族自信心；因為跨世代合作，讓公宅不再是大家討厭的鄰避設施，而是社區的好曆邊，他們相信給年輕人一個勇於做夢的空間，其實是給這座城市一個機會；因為跨世代的合作，他們即早建立了一個永續的銀髮照顧系統，成功讓整座城市，都是長者和他家人的後盾，這4年來他們證明了，台北是一座經的起考驗，勇於走向世代共榮的城市，他們一起成功實現了4年前許下的諾言，成功的讓每一位台北市民在這裡可以安身立命。

柯文哲表示，過去4年柯文哲信守承諾，努力工作，「但是柯文哲能夠走到這裡，是因為有一群不分世代、族群、性別的你們在支持我，和我一起奮鬥。」

柯文哲也說，他一起用4年的時間，讓台北的政治文化成為全台灣人嚮往的新政治文化，這4年改變成真絕對不是他一個人的成就，是公務員的豐富經驗，和年輕世代的創意，通力合作的成果，「2014年你們選擇柯文哲，因為你們相信台北必須改變，因為你們相信你們手中的選票，可以改變自己的命運，可以決定城市的未來，柯文哲只是公僕，你們才是台北進步的主人。」

柯文哲強調，他沒有意識形態，沒有政黨包袱，這4年來的改革大刀闊斧、市政按部就班、穩定前進，台北已經不再像以前一樣，陷入政黨政治的內耗，也不再有複雜政商關係引發的重重疑雲，台灣政治最不缺的就是口水，其實市民要的只是一個務實、勤勞的公僕。

柯文哲說，過去4年台北的改變正在發生，他們嚴守紀律、不債留子孫，所以4年不到已經還債530億元，「我們尊重專業，不讓政治凌駕專業，所以我們沒有亂放颱風假，我們鼓勵公務員創新，才有西門町的台北燈節跟世大運，我們堅持開放政府、全民參與、公開透明，所以這四年來沒有任何工程上晚call in節目，也沒有任何首長因為弊案下台，其實政治很簡單，對的事情做、不對的事情不要做、認真做，也因為這樣，所以環南市場可以改建，斯文里三期的公辦都更可以進行，社子島能通過都市計畫審議。」

但柯文哲也說，這次選舉隨著投票日的接近，假新聞、負面攻擊日漸惡化，近期發生的兩岸和統獨議題，使得藍綠衝突加劇，現在藍綠夾擊，他的選情真的告急，只要藍綠各拉一點，柯文哲真的可能落選。

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