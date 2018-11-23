向竹縣家長喊話 鄭朝方：我要創建兒童友善城市

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（中）今晚在家鄉竹東鎮舉辦選前之夜造勢晚會。（鄭朝方陣營提供）

2018-11-23 22:23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今晚在家鄉竹東鎮舉辦的選前之夜晚會上說，他要創建友善兒童城市，「因為孩子是我們的未來，我們在這一代就讓下一代過得很好！」

晚會前的大遊行，鄭朝方所到之處吸引不少「方粉」跟他握手、擁抱、合照、要簽名，他進入晚會會場時，「凍蒜！」「加油！」歡呼聲不斷，場面氣氛熱鬧。

鄭朝方的爸爸、前縣長鄭永金說，鄭朝方要把社會福利找回來，包括發放老人年金每月3000元不排富、免費營養午餐做4年、房屋稅和地價稅凍漲。

鄭朝方說，他會和新竹市長林智堅合作爭取，把五楊高架延伸過新竹，把台68線連接國道1號、3號，把停擺的動漫園區打造成新竹縣第一座親子館。

鄭朝方也說：「過去，鄭永金前縣長，建設竹東，河濱公園就是他的政績，現在我要在這個基礎上做的更多、做的更好，我要把這一片綠地變成充滿孩子歡笑聲的樂園。」他強調，要讓鄉親可以到河濱公園運動、散步，讓鄉親有一個安全、明亮又舒適的休閒環境。

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