楊文科選前之夜 3位「黨主席」竹東接棒催票

2018-11-23 22:43

［記者黃美珠／竹東報導］今天選前最後1天，國民黨新竹縣長候選人楊文科的選前之夜造勢晚會，選擇回到自己出身的頭前溪南地區、票倉所在竹東鎮舉辦，國民黨為了力保這1席百里侯，今晚包含前總統馬英九在內，一口氣出動前、現任3個黨主席到竹東替他造勢。

楊文科這場選前最後1次的大型造勢晚會，仍主打他是正藍軍唯一選擇的團結牌。

為此，馬英九在晚會開始前還特別先陪楊文科到東湖口的眷村固票，以放眼2020年讓國民黨重返中央執政為目標，號召新竹縣鄉親一定要團結，讓專業、經驗豐富的楊文科當選、領航。

前總統馬英九大約今天傍晚5點半就先帶著楊文科到湖口鄉的東湖口地區，向眷村榮家，用徒步方式挨家挨戶逐戶懇託固票。

隨後2人才又一起趕往竹東會場集合，由馬英九率領楊文科等所有國民黨籍的各級選舉候選人大進場向鄉親拜託。

馬英九在竹東選前之夜問在場者，過去2年多來民進黨執政，台灣是不是換了模樣？他說自己做過總統非常的訝異，為什麼政府可以衰敗到這個程度？百姓苦不堪言，民心思變，這就是各地有強烈反應出來。

他以觀光產業為例，在他執政的8年發展得非常旺盛，每1年都有好幾千億的觀光收入，可是自從民進黨執政2年半以後，中國來的訪客在他執政的最後1年、也就是2015年時有418萬，現在幾乎是腰斬，少了差不多200萬。

現在觀光產業個個抱怨連連，說觀光業就是「全部關掉光的悲慘事業」！

他說，阿里山、日月潭在他執政時候是滿坑滿谷的觀光客，現在日月潭業者告訴他說幾乎已經是到了週休5日的地步，顯然民進黨執政出了很多問題。不僅經濟表現在全世界都在後段班，也是亞洲4小龍之末，民眾的利益更是沒有被照顧到。

馬英九說，2018的選舉大家一定要當成對民進黨政府投不信任票的機會，總統蔡英文上任時一再告誡政府，要謙卑、謙卑、再謙卑，但是他們一上任卻讓我們感覺到「全面執政、全面蠻橫！」

馬英九說，國民黨被列為擁有不當黨產，所有財產被凍結了，國民黨要用錢，要向不當黨產委員會申請，有的被凍結、有的被扣押，這是全世界民主國家從來沒有發生過的事情。

就像台大將近10個多月沒有校長，這些事情在過去是不可能發生的，現在違法、違憲都發生了，我們不希望台灣在繼續這樣下去。

所以希望這次的選舉讓民進黨了解他們的作法是不對的，了解這樣下去台灣真的是不成1個民主國家，一定要做改變，如果他們不改變政策，我們就換人做做看。

馬英九肯定楊文科有很特殊的背景，適合擔任新竹縣這個科技大縣的縣長。楊文科有33年分別服務竹科、中科的經驗，所以他對科技、產業非常了解，也做過縣府秘書長和副縣長，由他來為新竹縣掌舵我們會很放心、科技產業也會放心。

但更重要的是，楊文科除了懂得科技，他也懂得照顧老人、新生兒、增加非營利幼兒園等。

國民黨榮譽主席吳伯雄說，中華民國的選舉應該出現中華民國的國旗，但是民進黨的造勢場面，作為中華民國的執政黨、中華民國總統蔡英文參加的場面，卻沒有1面中華民國國旗，聽說有人帶著去還被趕出來，這像不像話？

所以這1次的選舉，不但是不信任投票，也是改正民進黨執政後錯誤方向1次重要的歷史投票，所以每1個人選的不只是縣市長、議員，而是選擇我們國家的前途。

所以這次是對民進黨不信任的投票，也是讓民進黨反省、謙卑的投票。

吳伯雄抨擊，民進黨想消滅的是跟他有競爭能力的國民黨，民進黨希望國民黨垮掉，讓他們永遠執政，怎麼樣亂做都沒有人制衡，所以請大家支持國民黨能繼續競爭發展，透過明天的投票讓民進黨知道不可以這樣。

吳伯雄則稱讚楊文科服務公職30年，中華民國經濟的成長曾經到現金淹腳目，就是多少像楊文科這樣基層公務人員苦幹實幹所做的貢獻。

楊文科只知認份做事，講是非、不講派系和政黨，他相信在楊文科領導下，所謂的派系和政黨對立，應該可以在新竹縣慢慢消失。

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