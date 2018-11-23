蔡英文、賴清德壓軸登台挺姚文智 全場狂喊「姚市長好」

民進黨台北市長候選人姚文智選前之夜，蔡英文與賴清德一起趕到，壓軸登台，牽起姚文智的手加油打氣，全場氣氛嗨翻。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 22:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智選前之夜，今晚7點到10點在台北市政府前廣場舉行，總統蔡英文晚間9點45分左右壓軸現身，行政院長賴清德結束新北市造勢活動，特地與蔡英文一起趕往北市府，意外現身，蔡英文與賴清德兩人站上舞台，掀起造勢活動最高潮，全場超過5萬人情緒沸騰，狂喊「姚文智凍蒜」、「姚市長好」，蔡、賴牽起姚文智的手一起向群眾鞠躬，現場氣氛嗨翻。

賴清德簡單致詞表示，他跟蔡英文今天從高雄、台中、新北市，最後到台北市，就是要用行動支持姚文智，明天就要投票，現在最重要就是繼續催票，投給姚文智。

接著，蔡英文上台後跟在場來賓打招呼，小小口誤說成擔「新北市」重任的姚文智、台獨大老史明，還有跟她剛剛一起從新北市板橋趕過來的賴院長，以及台北市頭家「大家好」。

蔡英文致詞表示，今天她從高雄、台中、新北市，最關鍵時刻回到台北市，跟姚文智站在一起，就是要拚到最後一刻、拚到勝選，她看到現場群眾感覺信心與氣勢都回來了，代表台北市的企圖心，要讓姚文智與民進黨市議員當選，實現台北夢。

蔡英文說，這次選舉看到姚文智一路走來被攻擊、嘲諷，還是一步一腳印、一雙手的握，令人敬佩，昨天看到姚媽媽跟姚太太的催票影片，深受感動，希望被感動選民走出家門投給姚文智。

她說，這次選舉是台灣民主發展過程非常重要的選舉，面對中國打壓、對手惡意攻擊，以及反改革、反建設的逆流，台灣民主遇到非常大的危機。

蔡英文強調，為了守護台灣民主與主權，只有一個辦法就是站出來，不管明天天氣如何一起站出來投票；最後，蔡英文賣力疾呼，「市長姚文智、議員全壘打，就差你一票」，全場氣氛嗨到最高點，在眾人不斷歡呼姚文智凍蒜的聲音嚇，蔡、賴等人大退場，法定競選時間10點一到準時結束。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/