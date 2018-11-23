「氣象達人」彭啟明：空污減量第一名是林佳龍

氣象專家彭啟明表示，空污減量第一名是林佳龍。（記者廖耀東攝）

2018-11-23 22:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍的晚前之夜，神秘嘉賓於晚間9時登場，是台灣知名的氣象專家彭啟明，他以專業觀點破解數項空污迷思，其一，空污不是現在才開始，早於20年前就有，其二，空污來源不是只有台中火力發電廠，來源相當多元，其三，5年前台中PM2.5平均濃度30微克以上，如今人口增加，卻反而降到19微克以下，過去這4年是台中空污減量最有成效的時期，他希望大家相信科學與專業，台灣空污減量第一名的市長是林佳龍。

彭啟明博士是台灣知名的氣象專家，擔任過氣象主播、環境保護學會秘書長、中央大學大氣系教授，他突破傳統氣象播報方式，提供更精準的氣象資訊，獲各界肯定與好評，被稱為「氣象達人」，具有高度公信力，他於晚會向民眾做氣象簡報，他指出，台中以前的空氣確實很好，但那是20幾年前，當台中火力發電廠20年前全部機組開始運轉，成為世界第一大燃煤發電廠，整個環境就開始變化，11年前高鐵通車，經過台中時常見天空灰濛濛，但這非台中獨有，整個台灣西半部都如此。

他說，很多人對空污一知半解，只要能見度不好或起霧，就認為是空污，甚至有人誤認把中火停掉，就可改善空污，他強調，空污絕非只有中火，大家騎摩托車、開車、蓋房子、餐廳或家中炒菜烤肉油煙等，都會造成空污，這些污染會相互結合反應，這是全民共業，問題沒那麼簡單。

彭啟明表示，台中以每年穩定增加1萬、2萬人速度成長，現在已突破280萬人，人越來越多，蓋更多房子，車子也越多，這都是空污的來源之一，全世界的大都市發展過程都一樣，不過，林佳龍與市府團隊努力下，5年前台中PM2.5平均濃度30微克以上，如今人口增加，卻反而降到19微克以下，過去這4年是台中空污減量最有成效的時期，全台空污減量第一名的市長就是林佳龍。

彭啟明回憶說，林佳龍告訴他，「我知道空氣污染問題很複雜，短期內很難展現成效，但我要讓我的市民知道政府有在做，而且是很認真在做...」，林佳龍希望用科學方法找出污染源，在於市府成立跨單位小組，從各面向改善空污，包括要求中火降載減排、透過自治法規要求減煤、改善污染防制設施等，另外，也補助汰換燃油鍋爐為天然氣，加碼補助行程機車，柴油公車改電動公車，公共工程污染管制加嚴，加強科學辦案查緝空污違法等，這些都是為解決空污而努力。

彭啟明強調，台中PM2.5平均濃度從30微克已降到目前的19微克以下，是林佳龍帶領市府團隊努力成果，未來要進一步減到15，符合聯合國標準，他保證，以林佳龍市長的魄力與市府團隊的努力，加上未來台中軌道路網帶來的改善，一定可以改善空污，他願當大家的後盾，給林佳龍更大的監督與支持。

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