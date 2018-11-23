丁守中選前之夜 馬英九壓軸大談總統大選

2018-11-23 23:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中造勢晚會來到尾聲，前總統馬英九抵達現場，全篇致詞鋪陳2020總統大選，馬英九痛批民進黨政府蠻橫、蠻橫再蠻橫，首都可以執政，才有進一步機會取得中央執政。

馬英九致詞時表示，民進黨政府上任後，兩岸關係陷入僵局，對台灣經濟影響很大，觀光業變成悽慘行業。他分享一個小故事，今年3月到花蓮，希望提振地震後景氣，住在一個小旅館裡，旅館老闆說，「以前你在的時候每年賺5、600萬，現在每年虧200萬，講到都快哭了，拜託他們回來好不好，他聽了好難過，失去政權讓人民受苦他要負很大的責任。

馬英九說，這樣的情況下，應該問中央政府在幹嘛？你應該幫人民解決問題，卻專門遞出違憲違法法律打擊異己，不當黨產條例，讓民進黨有權利控制國民黨財務，國民黨要用錢要向民進黨政府申請，這是什麼世界？

馬英九再批，促進轉型正義條例，副主委內部秘密會議自比明朝東廠，全力打擊反對黨候選人，這是什麼世界？居然還可以用違法手段讓台灣最好的台灣大學十個月沒有校長，這樣坐下去台灣還有什麼希望？

馬英九說，所以這次選舉不管在台北還是哪裡，不只是地方選舉，也是對蔡英文總統的信任投票，大家要讓她知道，民進黨當初當選時承諾的謙卑謙卑再簽謙卑，只是一句漂亮的空話，所作所為是蠻恨蠻恨再蠻恨，所以，地方選舉包含台北市選舉要讓丁守中當選，當選後首都可以執政，才有進一步機會取得中央執政，如果不是這樣，光靠地方政府不構，大家繼續拉票，他已經感受到士氣越來越高，他們是有機會的。

馬英九最後說，不但要振興台灣經濟，也要剷除違憲違法的政治運作，「不要忘記台北未來在你手中，台北未來在我手中，台北的未來在丁守中」，全力以赴把丁守中推進台北市政府，希望台北市國民黨提名所有候選人全壘打。

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