侯友宜選前之夜 朱立倫：明天是對蔡英文的不信任投票

新北市長朱立倫為侯友宜站台助講，呼籲選民用選票給侯友宜最大的溫暖。（記者賴筱桐攝）

2018-11-23 23:01

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今（23日）晚在板橋第一運動場外廣場舉行「正義X覺醒，護新北」選前之夜，新北市長朱立倫在9點許開講，朱立倫強調，明天就是對總統蔡英文的不信任投票，要用選票讓蔡英文、民進黨知道，人民對民進黨過去兩年半執政非常不滿。

「偉大的新北市民們！」朱立倫對全場支持者說，明天就是關鍵時刻，要用選票讓蔡英文、民進黨知道，全新北市人民對民進黨過去這兩年半執政非常不滿，表達出全民抗議；這段時間走遍台灣各地，每一位市民、小老百姓都在說這場選戰是全體台灣人民對民進黨的宣戰，明天是對蔡英文的不信任投票。

朱立倫說，總統蔡英文、行政院長賴清德正跟民進黨新北市長候選人蘇貞昌站在一起，這兩年半民進黨執政，除了拚政治還是拚政治，專門修理國民黨，搞東廠、搞促傳會，頭號目標設定侯友宜，污辱軍公教，台大校長選不出來，因為總統不喜歡就不能就任；民進黨搞一例一休，勞資對抗下受害的是勞方；兩岸關係緊張，貨品出不去、觀光客進不來，老百姓受害，蔡英文卻說這些都是反改革、假消息、外來力量。

朱立倫說，明天就是關鍵一刻，要用選票告訴蔡英文，「請她反省」，讓蔡英文知道所有民眾要的是一位拚經濟領導人，不是搞政治的國家領導人，新北市許多市政成績拿第一，建設快步在起飛，只有民進黨看不到；要用選票讓民進黨知道，「我們要拚建設的侯友宜，需要帶動新北市起飛的侯友宜」。

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