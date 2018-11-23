當年競爭黨內總統提名 蔡英文：蘇貞昌是我的老師

民進黨新北市長候選人蘇貞昌板橋選前之夜造勢晚會，在9點多蔡英文總統抵達現場時，氣氛相當熱烈。（記者王藝菘攝）

2018-11-23 22:09

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌板橋選前之夜造勢晚會，在9點多蔡英文總統抵達現場時，氣氛相當熱烈，蔡英文提到她當年與蘇貞昌一起競爭黨內總統提名，她雖然以些微差距勝出獲得黨提名，但如果不是有強大的蘇貞昌，就不會有更好的蔡英文，「蘇貞昌是蔡英文的老師」。

蔡英文提到當年在蘇貞昌擔任行政院長時擔任副手時，是一個常常有不同意見的副手，但最後一定會一起把事情做到最好，因為蘇貞昌是一個很會做事、要求很高的人，讓她學到很多，「蘇貞昌是我的老師」。

後來蔡英文與蘇貞昌競選黨內總統提名，蔡英文說，她僥倖地以很小很小的民調差距，得到民進黨的提名，但她心裡很清楚，她要跟身經百戰的蘇貞昌競爭，必須要渾身解數，必須要克服自己的缺點，必須要成為一個更好的蔡英文。

蔡英文說，「如果沒有如此強大的蘇貞昌，就不會有後來的蔡英文」，所以她再次強調「蘇貞昌是蔡英文政治上的老師。」她說，也因為合作過、競爭過，她比很多人了解蘇貞昌的優點，蘇貞昌剛正不阿的性格、幹練、親和力以及豐富的行政經驗，還有最重要的，就是他不斷超越自己的勇氣，絕對是新北市最好的市長人選。

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