選前最後衝刺 徐定禎白天車隊掃街、晚間徒步拜票

徐定禎晚間徒步拜票。（徐定禎競選總部提供）

2018-11-23 21:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人、頭份市長徐定禎，從4月10日宣布參選起，7個多月來深入基層、18鄉鎮走透透，於今晚選前之夜，回到家鄉頭份市徒步掃街拜票；他強調，提出學童免費營養午餐、補助青年就學貸款利息、生育津貼提升到1萬2等10大政見「說到做到！」請鄉親與他一起翻轉苗栗，迎向更有希望的未來。

徐定禎今天一早，在苗栗市車隊掃街，下午轉往造橋、後龍，沿途受到鄉親熱烈歡迎；晚間，徐定禎團隊則兵分二路，徐定禎回到頭份市徒步掃街，團隊競選總幹事邱炳坤則在苗栗競選總部進行宣講，宣示入主縣府的決心。

徐定禎說，這場縣長選戰，他從頭份出發，最後一天走回頭份，是有始有終，也是負責的態度，就像在過去的7個多月的基層走訪中，許多鄉親都對他表示「非常期待期待學童營養午餐補助」。

徐定禎說，不僅是學童免費營養午餐，另外他所提的補助青年就學貸款利息、生育津貼提升到1萬2等10大政見，不僅是政見，也是對鄉親的10大承諾，他一定說到說到。

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